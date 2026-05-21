岐阜市で初夏から秋まで実施される伝統漁「長良川鵜飼」に、豪華列車のデザインで知られる水戸岡鋭治さん（78）が手がけた高級観覧船「鵜一」がお目見えした。船室の床は漆塗りのようなつやのある朱色で、透明板の障子戸が張り巡らされている。夏ごろに運航が始まる予定で、貸し切り料は40万円。市の担当者は「高付加価値な体験を求める外国人客を中心に需要は高い」と見込む。定員は乗客12人。半円形の机六つと、歌舞伎をイメ