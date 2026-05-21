伊藤園は6月1日、「ヨーギュ プレーン/マンゴー」(希望小売価格323円)を首都圏(1都3県)限定で発売する。「ヨーギュ プレーン/マンゴー」(希望小売価格323円)同商品は、同社の飲料の枠を超えた新たな挑戦となる食品ブランド「BLOOM Deli」第1弾製品となる。ヨーグルトの持つおいしさや価値を、さまざまな生活シーンで取り入れやすい形へと再設計した、ヨーグルトベースのサク溶け食感の菓子食品。常温保存が可能で、場所や時間を選