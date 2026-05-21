【モデルプレス＝2026/05/21】女優の榮倉奈々とポムポムプリンが21日、都内で開催された「ポムポムポーションCAFE」オープニングイベントに出席した。榮倉が小学生の頃から好きだというポムポムプリンへの愛を熱弁した。【写真】イケメン俳優の38歳女優妻、幼少期から“大好き”なキャラクターと対面◆ 榮倉奈々、ポムポムプリンとの対面に歓喜自身が出演しているポーションのCMをオマージュした別バージョンのCMにポムポムプリン