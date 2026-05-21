鳩山由紀夫元首相が2026年5月20日にXを更新し、自民党の村上誠一郎前総務相の過去の発言を紹介した。「彼にはかつて離党を勧めたことがある」村上氏をめぐっては、麻生太郎副総裁ら自民の有志議員が設立する新たな議員連盟「国力研究会」について、「なんで大政翼賛会みたいな会をやる必要があるのか。まったくナンセンスだ」と批判したと報じられている。鳩山氏はこのことについて言及した上で、「彼にはかつて離党を勧めたことが