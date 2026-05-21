5月の歌舞伎座は團菊祭。昨年は八代目尾上菊五郎とその子、菊之助の襲名披露興行だったが、今年は尾上松緑の子・左近が、三代目辰之助を襲名した。これで子ども世代は、新之助・菊之助・辰之助と揃ったことになるが、3人の共演はまだ先のようだ。歌舞伎座での尾上菊五郎（八代目）と中村勘九郎の対局的なポジション辰之助は、昼は「寿曽我対面」で曽我五郎、夜は「鬼一法眼三略巻」の「菊畑」で虎蔵実は牛若丸で、父・松緑、七