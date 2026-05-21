３人組バンドのＪＵＮＳＫＹＷＡＬＫＥＲ（Ｓ）が２１日、東京・西東京市の西武池袋線ひばりヶ丘駅の一日駅長に就任した。就任式後には、同駅南口で手形除幕式を行った。あいにくの雨となったが、多くのファンが集結。幕が下りると、拍手と歓声がわき起こった。この日はメジャーデビュー記念日とあって喜びも倍増。３人は新たな「聖地」の誕生を喜んだ。ジュンスカはこの日、大分・別府市で主催ロックフェス「電撃ＢＥＰ