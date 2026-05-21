NHK技研が開発したライトフィールドHMD(外観) NHK放送技術研究所(技研)は、役割が異なる2種類のレンズを接触して配置する独自の光学系と、高精細なマイクロディスプレイを組み合わせることで、従来よりも大幅な薄型化と高精細化を両立したライトフィールドHMDを開発した。5月28日より開催するイベント「技研公開2026」で展示する。 内部構成のCGモデル 同研究所は、実世界に近い自然な見え方で、視覚疲労の