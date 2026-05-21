◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２１日、美浦トレセン前走のスイートピーＳでハナを切ったミツカネベネラ（牝３歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父モーリス）は、最内の１枠１番に決まった。鈴木伸調教師は「枠はどこでも良かったです。当日に雨が降ってくれれば」と湿った馬場を希望した。１枠１番は過去１０年で１７年モズカッチャン、１８年リリーノーブル、２５年アルマヴェロ