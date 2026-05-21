大手コンビニチェーン「ファミリーマート」は21日、同店のプライベートブランド『ファミマル』の冷凍食品から、手頃な価格で本格的な味わいを楽しめる「家計を支えるベストイレブン」を発表。『ファミマル』ブランド担当者が、“家計を支えるスタメン”として 「おいしさ」と「家計への優しさ」を両立させた11商品を厳選した。【11商品の写真一覧】NO.1は『元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修スタ満まぜそば』近年、冷凍食