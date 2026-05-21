和食さとは、きょう21日から期間限定「初夏の北海道フェア」をスタートした。北海道産食材をバラエティー豊かな料理で堪能できる御膳や海鮮丼、スープカレーなどが登場する。【写真複数】和食さと、初夏のメニュー『四季めぐり膳（豆ごはん）』『炭火焼鰹のたたき御膳』など■和食さと「初夏の北海道フェア」対象店舗：和食さと全店（201店舗）販売期間：2026年5月21日（木）〜7月15日（水）予定■北海づくし御膳2499円（税込2