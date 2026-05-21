高市首相は、中東情勢の影響で石油化学製品の供給の目詰まりが起きているケースを3つあげて、重点的に対応する考えを示しました。高市首相「小規模事業者の方々が多く、目詰まりが頻繁に発生していると考えられる業種としては、工務店、自動車整備工場、パン菓子などの販売店における物資の供給実態の把握と、目詰まり解消に重点的に取り組んでいます」また、高市首相は、原油やナフサ由来の化学製品などの供給目詰まりが起きてい