4月の貿易統計で、原油の輸入量が6割以上減少しました。中東情勢の影響を受け、過去最大の減少幅です。【映像】原油の輸入量が “過去最少”に 4月の貿易統計によりますと、原油の輸入量は比較できる1979年以降最も少なく、前の年より63.7％減りました。中東からは7割近く減っていて、いずれも過去最大の減少幅となっています。原油の輸入単価は初めて1キロリットルあたり10万円を超えました。ナフサを含む揮発油は中東か