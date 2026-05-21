◇卓球 第20回アジア競技大会(9月20日~9月28日) アジア競技大会卓球の各選手エントリー種目が発表されました。男女5人ずつが選出され団体、シングルス、ダブルスの計7種目に振り分けられました。最新のランキングで長年定着していた中国のトップ3の牙城を崩し、世界ランク3位となった張本美和選手が団体、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの4種類に出場します。10日まで行われていた卓球世界選手権の団体戦では決勝で中