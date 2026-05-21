二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。6月7日（日）、『ニカゲーム〜オカシーパラダイスからの招待状〜』と題した同番組の1時間スペシャルが放送されることが決定した。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今年の元日に放送された約2時間のスペシャル回『ニカゲーム新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜』から半年、レギュラー化