5月20日。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのアウォードで、未発表となっていた4つの公開日程をソーシャルメディアへ投稿した。 21日（現地時間20日、日付は以下同）にオールルーキーチーム、23日にオールディフェンシブチーム、25日にオールNBAチーム、そして27日に最優秀コーチ賞（COY）を発表することになった。 そのう