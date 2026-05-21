ＴＩＳが反発。野村証券は２０日、同社株の目標株価を４８５０円から５３００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。２７年３月期の連結営業利益は前期比７％増の８１５億円（会社計画８１０億円）と予想。モダナイゼーション（近代化）とペイメント関連の増収、不採算案件の剥落による増益を見込んでいる。前期第４四半期にはインテック顧客向けのモダナイ案件を獲得しており、シナジ