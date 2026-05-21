ファイバーゲートが３日ぶりに反発している。この日、電気通信工事やネットワークカメラ工事を営むアイワ（神奈川県大和市）の全株式を取得し子会社化したと発表しており、好材料視されている。通信分野における施工能力の強化を図るのが狙い。なお、同件が２６年６月期業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS