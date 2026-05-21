午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２０、値下がり銘柄数は４１２、変わらずは３１銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、電気機器、ガラス・土石、金属製品など。値下がりで目立つのは鉱業、保険、海運など。 出所：MINKABU PRESS