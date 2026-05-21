エクサウィザーズが後場に急伸し、上場来高値を更新した。日本経済新聞電子版が２１日、「ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスは６月、自社の保険業務で使う人工知能（ＡＩ）を開発する会社を立ち上げる」と報じた。記事によると、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスはエクサＷｉｚとジョイントベンチャー（ＪＶ）を設立するという。エクサＷｉｚは同日午