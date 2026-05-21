ゴミ箱にゴミ袋をセットしている※写真はイメージです（⇒次へ）【画像を見る】「ここにゴミ箱があれば…」を解決！イライラをあっという間に解消する6つの裏ワザ※写真はイメージです日々の生活に欠かせないゴミ袋ですが、ちょっとしたお悩みも多いもの。ゴミ箱からずれてしまったり、中身を入れすぎてうまく縛れなかったりした経験は皆さんにもあるのではないでしょうか？そんなゴミ袋のプチストレスを解決してくれるのが、家事