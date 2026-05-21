おしゃれ着用洗剤＋手洗いならおうち洗いOKなものも！【画像で見る】ゴミ袋を活用!?スーツの洗いしわを防ぐコツスーツや制服など、家で洗えるアイテムが増えてきたとはいえ、「失敗したらどうしよう」と踏み出せない人も多いもの。そこで今回は、おうちクリーニングできる衣類の見極め方と、しわなくキレイに仕上げるためのコツをわかりやすく紹介します。ハナさん教えてくれたのは▷ハナさんおうちクリーニング研究家。20年