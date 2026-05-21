“あの男”の解説が戻ってくる。日本テレビは５月21日、本田圭佑の北中米ワールドカップの『日本戦スペシャルアンバサダー』就任を発表した。本田は前回のカタール・ワールドカップでは、ネット番組で解説を担当。長すぎるアディショナルタイムに「７分!?」と驚きを見せるなど、率直なコメントと独自の視点が大きな話題を呼んだ。現役選手ならではの鋭い分析やファン目線の発言は、多くのサッカーファンから高い支持を集めてい