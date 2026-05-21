【写真】阿部亮平ビジネスルックの『ノンストップ！』＆『ZIP!』オフショット Snow Manの阿部亮平が「ベンチャーサポートアンバサダー」に就任。その記者発表会を取材したフジテレビ系『ノンストップ！』と日本テレビ系『ZIP!」のInstagramで、阿部のオフショットが公開されている。 ■3ピースのスーツにブルーグリーンのネクタイ姿で登場した阿部 阿部が出演した『ノンストップ