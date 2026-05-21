21日15時現在の日経平均株価は前日比1960.87円（3.28％）高の6万1765.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1120、値下がりは412、変わらずは31と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト が263.08円、東エレク が242.36円、イビデン が153.20円、キオクシア が115.92円と続く。 マイナス寄与度は1