21日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝159円01銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円79銭前後と39銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース