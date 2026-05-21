エンドロールは、本来なら物語の余韻に浸る時間のはず。ところが、その文字列の中に“異変”が紛れ込んでいたら――。そんな不穏な発想をゲームに落とし込んだ短編ホラーゲーム「エンドクレジット」が、SNSを中心に注目を集めています。下から上へと一定のスピードで流れるクレジットを凝視し、異変を見つけたら巻き戻す。無事に最後までスタッフロールを見終えることができればクリアとなる、いわゆる「8番出口」ライクなシ