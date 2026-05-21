1人当たりGDPは国や地域の経済発展水準と豊かさを測る重要な指標です。現在、中国本土で1人当たりGDPが20万元（約467万円）を超える都市は11カ所あります。上海市や北京市などの有名な大都市を除き、うち7カ所は一般的な地級市（省と県の中間にある行政単位）です。これらの都市は主に二つのタイプに分けられます。一つはエネルギー主導型で、西部地域のオルドス市（内モンゴル自治区）、カラマイ市（新疆ウイグル自治区）、楡林市