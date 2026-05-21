日本郵便の郵便物回収業務を巡る汚職事件で、警視庁に日本郵便株式会社法の加重収賄などの容疑で逮捕された元社員の米田伸之容疑者（３７）が２０２１年以降、贈賄側の業者から高額なお歳暮を受け取ったり、ソープランドで接待を受けたりしていたことが捜査関係者への取材でわかった。同庁は、接待攻勢を受けるなか、業者との癒着を深めたとみている。米田容疑者は同社東京支社主任だった２４年１０月〜２５年５月頃、都内４郵