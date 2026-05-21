俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）の第6話が、きょう21日に放送される。今回は、昨年放送された同局系ドラマ『誘拐の日』に続いて、子役の永尾柚乃がまたしても誘拐される少女を熱演する。【写真】刃物を突き付けられ…またしても誘拐された永尾柚乃6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル