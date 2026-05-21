中東情勢の悪化で原油由来の「ナフサ（粗製ガソリン）」の供給不安が広がる中、ナフサを原料とする指定ごみ袋が品薄状態になり、特例的に指定外の袋の利用を認める自治体が相次いでいる。多くの場合、品薄は不安を感じた人たちによる「買いだめ」が原因とみられる。環境省は必要以上の購入を控えるなど、冷静な対応を呼びかける。（大重真弓、静岡支局上原綺花）空の陳列棚「売り切れまして申し訳ございません」１９日、