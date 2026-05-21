［追悼抄］漫画家・つげ義春（本名・柘植義春）さん…３月３日、誤嚥性肺炎で死去、８８歳「自分が残らない方が、むしろいいなあと思っていて。作品も、自分も」２０２３年１月、長年過ごした東京都調布市での企画展の会場にふらっと現れ、本紙の取材に語っていた。断続的にブームが起き、そのつど新しいファンを獲得したが、本人はほとんど人前に出ず、仙人のような暮らしを続けていた。「孤高の漫画家」という言葉がこれほど