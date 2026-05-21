公立小中学校にある学校図書館の充実に向け、国が２０２４年度に図書購入費として計上した地方交付税交付金１９９億円のうち、実際に図書購入に使われたのは６割強の１２７億円にとどまったことが文部科学省の調査でわかった。社会保障費や学校のデジタル化への対応などを優先し、学校図書館への予算配分を後回しにしている自治体も多いとみられる。子どもの読書活動の活性化などを目的に、国は１９９３年度から「学校図書館図