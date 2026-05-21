◇MLB ブリュワーズ 5-0 カブス(日本時間21日、リグリー・フィールド)ブリュワーズの先発カイル・ハリソン投手が、カブス打線を7回まで2安打無失点11奪三振と圧巻の投球を披露しました。ハリソン投手は初回、ストレート主体に厳しいコースを攻め、2死までテンポよく奪うと、最後はイアン・ハップ選手をスラーブで空振り三振に仕留めます。2回は先頭の鈴木誠也選手に四球を与えますが、その後はストレートで勝負し、二者連続空振り