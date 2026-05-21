チロルチョコは6月22日、「ちいかわ チロルチョコ缶」(参考価格864円)を全国で発売する。「ちいかわ チロルチョコ缶」(参考価格864円)同商品は、イラストレーター・ナガノ氏による漫画作品「ちいかわ」デザイン第4弾となる。今回は、ちいかわ柄のオリジナルモールド(チロルチョコの型)を開発。柄は全8種類で、ランダム封入となる。ちいかわ柄のオリジナルモールドを開発缶のデザインは全4種類。蓋はエンボス加工することで、ちいか