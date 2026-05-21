「もうやらないと決めていたんですが」――サッカー元日本代表の本田圭佑選手が、日本テレビ系『FIFAワールドカップ2026』の日本戦スペシャルアンバサダーに就任することが21日、発表された。日本テレビ系で放送されるグループステージ第2戦「日本×チュニジア」(6月21日10:25〜)に現地出演し、独自の視点で日本代表の戦いを伝える。本田圭佑選手○4年ぶり解説「もう一度だけやってみたい」カナダ、アメリカ、メキシコの北中米3カ