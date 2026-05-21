auフィナンシャルサービスおよびビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月20日から、au PAY カードVisa会員向けに、Visaのスポンサーシップを活用した「FIFAワールドカップ26」応援グッズがあたるキャンペーンを実施している。FIFAワールドカップ26応援グッズがあたる本キャンペーンでは、期間中にエントリーのうえ、「au PAY カード Visa」「au PAY ゴールドカード Visa」で合計5,000円以上かつ合計3回以上利用した人を対象に、抽選で