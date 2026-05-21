突然ですが、農林水産省からクイズです!＼ 問題 /. 写真はどこの景色でしょう??. ヒント:世界農業遺産に認定されている、とある農産物の生産地域です。(山の中腹に注目!) (@MAFF_JAPANより引用)新緑の美しい季節にポストされたのは、色鮮やかな若葉と青空とのコントラストが美しい風景。ここがどこなのかというクイズですが、山の中腹にはインパクト抜群の「茶」の文字が……。フォロワーからは、「お茶と言えば『静岡県』かな〜?