長く続けば週刊誌のコラム連載はハードだ。日々普通に仕事をして普通に帰宅していたら、わざわざ原稿料を頂戴してまで皆様にお伝えする稀有(けう)な出来事なんて、何一つ起きない。だからといって頻繁に珍しい体験をするような時間やお金もないし、書きたい過去の話も底をつく。ならばどうやって書き上げるのか。この連載がスタートして３年３ヵ月になった私が実践しているのは、″何でもかんでも疑問に思う″ことだ。例えば……桜