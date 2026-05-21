中堅手のメリルが負傷交代米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては5回3安打2四球4奪三振で無失点と好投し、4勝目（2敗）を挙げた。打者としても初回に8号先頭打者弾を放つなど、4打数1安打1打点で4-0の勝利に貢献。その裏で、パドレスの中堅手ジャクソン・メリル外野手に“異変”が起きていた。初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5