歌舞伎俳優の市川團十郎(48)が20日、インスタグラムを更新し、長女で女優の堀越麗禾(14)、長男の市川新之助(13)と新緑の公園を散歩したことを投稿した。 【写真】「お姉ちゃんの後ろ姿が少女から女性に」成長を見守る声が届く 團十郎は「二人と散歩すると、なんかホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」とし、ハッシュタグをつけて「#家族#時間#日常#散歩#感謝」と投稿した。團十郎はまた、「いつも