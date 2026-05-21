ワールド（3612、東証プライム市場）。「総合アパレル大手。アンタイトル他ブランド多数。二次流通や販売代行も展開。2018年再上場」（会社四季報特色欄）。業績欄の見出しは【最高益】。【こちらも】ホシザキ、世界No.1視野もM&A戦略に変化の兆し再上場直後はコロナ禍に大きく揺さぶられた。2021年3月期の「23.7％減収、216億3700万円の営業損失、無配転落」でようやく脱出。翌期以降はこんな展開。「5.0％減収、21億9600