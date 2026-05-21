テネシー州に住む男性がドナルド・トランプ大統領の発言を引用するミームをFacebookに投稿したところ、そのミームは過去の銃乱射事件に言及した発言が元となっていたことが原因で、「銃乱射事件を予告した」として逮捕されました。男性は言論に対する憲法上の権利を侵害されたとして保安官と捜査官およびテネシー州ペリー郡に対し連邦民事訴訟を起こしたところ、訴訟を取り下げる代わりに83万5000ドル(約1億3000万円)の和解金を受