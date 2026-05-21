“爍綽（しゃくしゃく）と”vol.3『裏緑特技悲喜話（うらみどりとくぎひきばなし）』が、浅草九劇にて5月20日に開幕。舞台写真とコメントが到着した。【写真】爍綽とvol.3『裏緑特技悲喜話』舞台写真ギャラリー爍綽とは、俳優の佐久間麻由が2023年に立ち上げた、“心のはずみ”を頼りに想像を創造していく企画ユニット。vol.3の作・演出には、非秘密集団、THE ROB CARLTONのキャプテン・村角太洋を迎える。本舞台が5月20日開