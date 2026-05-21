５月８日、２９年の監督生活で通算２５０４勝とメジャー史上４位の勝利を挙げ、２０１４年に殿堂入りも果たしたボビー・コックス氏が死去した。１９９１年から２００５年までブレーブスを、前例のない１４シーズン連続地区優勝に導いた。ワールドシリーズ優勝は１度だったが、４度の最優秀監督賞（１９８５年、９１年、２００４、０５年）に輝いた名将だった。一方、メジャー最多の通算１６２回の退場処分を受けたことでも知られ