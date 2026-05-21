女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２２日に、第４０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりん（見上愛）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂樹里）に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な