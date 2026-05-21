◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日、美浦トレセンフローラＳ覇者のラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、大外の８枠１８番に決まった。小笠調教師は「大外は極端ですが、偶数なのでよかったです」と前を向く。ゲートが課題の同馬にとっては後入れで悪くない枠番だ。なお、２２年スターズオンアースも同じ１８番枠から勝利している。２