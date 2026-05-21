◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、１９歳ルーキーの藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）は４バーディー、ボギーなしで４アンダーの６８をマークし、ホールアウト時点で首位に立った。強い風と雨が舞う中、前半の５番、７番で伸ばして後半へ。１２番はピン手前１０ヤードのラフから５８度ウェッジでチップインを決め、１