記事ポイント実物大ユニコーンガンダム立像は2026年8月末で設置終了、今回が最後のTOKYOガンダムプロジェクト臨海副都心6スポットを約1時間で巡る「ガンダムスタンプラリー2026」第二弾が6月8日から7月12日まで開催スタンプ完成台紙でガンダムベース東京の抽選会に参加でき、ガンプラ限定品などが当たります 2012年から活動を続けてきた”TOKYOガンダムプロジェクト”が、2026年8月末の実物大ユニコーンガンダム立像設置終了