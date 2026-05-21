◆米大リーグヤンキース１―２ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のヤンキース戦に「４番・三塁」で先発出場し、４打数無安打３三振で２試合連続ノーヒット。打率は２割２分３厘となった。ブルージェイズは０−０で迎えた７回、無死満塁とチャンスを作りヒメネスの押し出し四球で先制、ゲレロの右犠飛で手堅く加点した。先発イエサベ