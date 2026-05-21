＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】花道奥に“見覚えのある”巨大フォルムな人物熱戦が続く大相撲五月場所の十二日目、序二段の取組においてファンの視線が一瞬、土俵からそれてある1点に釘付けになる一コマがあった。東の花道奥の通路に、ただならぬ存在感を放つ人物。遠目からでもはっきりと認識できる、その“見覚えのある“巨大なフォルムに「存在感スゴ」「鎮座してる」などと驚きの声が相次い